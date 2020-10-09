بالفيديو والصور.. الأعيان والشعراء يثمنون رؤيـة سمو سيدي ولي العهد للتسامح

قام أعيان وشعراء بزيارة المكلف برؤيـة سمو سيدي ولي العهد للتسامح الشيخ عامر بن حزام بن معضد ال خرصان لرفع التهاني والتبريكات لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو سيدي ولي عهده الامين الامير محمد بن سلمان رعاهما الله على رؤيـة سمو سيدي ولي العهد لاصلاح ذات البين التي اسست سنة ٢٠٠٧ م قبل دخول سمو سيدي ولي العهد للعمل السياسي مما يدل على الرغبة الكبير له حفظه الله في عمل الخير التطوعي ، وقد القى الحضور الكلمات والقصايد الوطنية بهذه المناسبة ، فقد تحدث الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي الخالدي عن انجازات هذه الرؤية المباركة وانها انجزت ما يزيد على خمسة الاف قضية في عتق الرقاب والجنايات وفي كافة المجالات مخففة في ذلك العبء على المحاكم والدواير الحكومية مقدما الشكر باسم الرؤيـة لصحيفة الخرج اليوم الالكترونية ممثلة برئيس تحريرها الأستاذ سعود الضحوك في تغطية كافة مجالس الرؤيـة المباركة مشيرا لتلقي الاستاذ سعود الضحوك مكالمة من مكتب سمو سيدي ولي العهد لما كان مستشارا في امارة الرياض يشيد بتغطيات الصحيفة لهذه الرؤيـة.
كما القى الدكتور علي بن صالح الوايلي كلمة شكر الله فيها ثم شكر القيادة الحكيمة على هذه الرؤيـة التي تنطلق من تعاليم الدين الحنيف وقيم هذه البلاد المباركة ،مثنيا على جهود سمو سيدي ولي العهد في هذه الرؤيـة وعلى جهود المكلف بها الشيخ عامر بن حزام ابن خرصان والشيوخ الذين معه وعلى راسهم فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله العقيلي .
ثم فتح المجال للشعراء في قصايد وطنية في هذه الرؤيـة وهم الشعراء الشيخ سالم ال عمار الدوسري والشاعر عبدالله بن شفران الهميمي والشاعر جروان بن محمد بن مرهان ال عبدان والشاعر حسين بن حمد العجمي ( شبل يام ) من دولة الكويت الشقيقة والشاعر عبدالله بن سعد بن جويعد الهواوي .
وقد حضر هذه المناسبة عدد من الاعيان والشيوخ منهم الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز العثمان والشيخ حمد بن حسين العجمي من دولة الكويت الشقيقة والشيخ عجيان بن مبارك القحطاني والشيخ فلاح بن جروان بن مرهان شيخ قبيلة ال عبدان والشيخ فارس بن سالم ال عمار والشيخ سند بن ناصر بن سيف بن خرصان والشيخ هادي بن علي ال زمال والشيخ عامر بن عبدالهادي الشينة.
وبهذه المناسبة صرح لصحيفة الخرج اليوم الشيخ عامر بن خرصان قايلا احمد الله عز وجل على نعمه علينا في هذه البلاد المباركة وفي مقدمتها نعمة الاجتماع على هذا الدين وعلى هذه الولاية المباركة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين و سيدي سمو ولي العهد رعاهما الله وقال لقد شرفت بالتكليف بهذه الرؤيـة المباركة منذ ما يقارب الخمسة عشر سنة ولقد نفع الله بها الجميع في داخل البلاد وخارجها ولازالت تقطف ثمارها بفضل الله ثم بالدعم اللامحدود من سمو سيدي ولي العهد رعاه الله .