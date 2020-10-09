صرف التعويض خلال عامين.. وزير الطاقة يوافق على نزع قطع أراضٍ لصالح شركة الكهرباء

وافق وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان على البدء في إجراءات نزع أراضٍ لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
وتضمن القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى” اليوم (الجمعة) دفع الشركة السعودية للكهرباء قيمة التعويض لأصحاب الحقوق خلال عامين وفقاً لقرار لجنة التقدير.
وتقع الأراضي في مدينة جازان ومحافظتي طريب وضمد، والعاصمة المقدسة، ومركز العرضيات الشمالي بمكة، وتبلغ مساحتها نحو 33 ألف متر. وفق “أخبار 24”.
ويُسمح لأصحاب العقارات بالتظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذها خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.