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أخبار محلية > شاهد.. أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بعد عودة العمرة والزيارة تدريجياً
09/10/2020   10:52 م

شاهد.. أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بعد عودة العمرة والزيارة تدريجياً

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أقيمت اليوم أول صلاة جمعة في الحرم المكي بحضور المعتمرين، بعد توقف استمر قرابة 7 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو المعتمرين يجلسون في ردهات المسجد الحرام، بينما يلقي إمام الحرم الشيخ سعود الشريم خطبته الأولى عن الخلق الرفيع وأنه من صفات المسلم، وعن مفهوم كف الأذى بأنه يعتبر خيراً.

وكانت صلاة الجمعة والصلوات الخمس اليومية تقام في فترة الإغلاق بالحرم المكي، بحضور أحد أئمة الحرم، والعاملين في قطاعي الأمن والخدمة في المسجد الحرام فقط. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وزارة الداخلية أعلنت الشهر الماضي عن صدور الموافقة الكريمة على السماح بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة.

شاهد.. أول صلاة جمعة في المسجد الحرام بعد عودة العمرة والزيارة تدريجياً

أخبار محلية
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