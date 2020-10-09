شاهد.. تغطية ميدانية للعمرة من نقطة التجمع حتى الخروج من الحرم

تعمل وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الجهات المعنية على تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي وُضعت لعودة العمرة وفق أربع مراحل، بكفاءة وتنظيم على أعلى مستوى وفق الإجراءات الاحترازية الصحية المعتمدة حفاظا على سلامة المعتمرين.
وثقت ذلك جولة ميدانية لـ”أخبار 24“، وقف خلالها على الإجراءات الاحترازية الصحية والتنظيم العالي التي يشارك فيها رجال الأمن وكوادر صحية وموظفو الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، بداية من الوصول إلى مكان “الميقات” وحتى نهاية العمرة.
وبحسب الخطة الاستراتيجية تشهد المرحلة الأولى لعودة العمرة أعدادا قليلة لا تتجاوز الـ 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، ويُخصص لكل فوج 3 ساعات فقط لإتمام مناسك العمرة، لتتيح تلك الخطة تطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة عالية.
نستعرض معكم رحلة العمرة:
الوصول إلى “ميقات قرن المنازل السيل الكبير”
هيأت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الطائف كافة مرافق الميقات بعد صدور الموافقة الكريمة بالسماح بأداء العمرة والزيارة تدريجياً من داخل المملكة مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة، بتأمين كل الاحتياجات والتجهيزات اللازمة لتحقيق السلامة للمعتمرين.
بعد دخول الميقات يجري توزيع المعتمرين على العديد من دورات المياه وأماكن الوضوء التي يقف على تعقيمها فرق عمالة تقوم بتعقيمها وتنظيفها باستمرار بعد خروج كل معتمر، ورصدنا خلال الجولة بعض الإجراءات، ومنها: وجود ملصقات التباعد بمسافة 1.5 متر بين المصلين في المسجد، واستبدال المصاحف اليدوية بالمصاحف الإلكترونية عن طريق باركود، وضع معقمات الأيدي في أماكن مناسبة، وجود عمالة تقوم بالتنظيف والتعقيم على مدار الساعة.
نقاط التجمع والوصول:
يحدد المعتمر خلال حجز موعد العمرة على تطبيق “اعتمرنا” نقطة التجمع استعدادا لدخول المسجد الحرام، فقد هيأت وزارة الحج والعمرة 5 نقاط لتجمع المعتمرين هي على النحول التالي: (مركز أجياد للدخول عبر “باب الملك عبد العزيز”- مركز الشبيكة للدخول عبر “باب الملك فهد” – مركز الغزة للدخول عبر “باب علي” – مركز كدي “يتطلب شراء خدمات النقل” – مركز الششة “يتطلب شراء خدمات النقل”.
مركز أجياد للدخول لـ “باب الملك عبد العزيز”:
يبعد مركز أجياد عن باب الملك عبد العزيز ما يقارب 300 متر، فبعد الوصول إلى نقطة التجمع “أجياد” يتأكد الموظف المختص من تصريح العمرة، وبعد السماح بالدخول إلى ساحة الانتظار والجلوس في الأماكن المخصصة والمجهزة، تقوم مجموعة من الموظفين باصطحاب الفوج للدخول إلى الحرم بالسير على خطوط تراعي مسافة التباعد بين كل معتمر وآخر.
أسورة المعتمر :
خلال السير لدخول الحرم يوجه القائمون على التنظيم العديد من النصائح للمعتمرين ويطالبونهم بمراعاة التباعد الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم خلع الكمامة، ومن ثم يُمنح المعتمر “أسورة” تؤكد تصريحه وتحدد باب دخوله للحرم المكي.
بعد الدخول إلى الحرم المكي وقبل بدء الطواف، يُوزع الفوج على عدد من أماكن الدخول للصحن، ويقوم الموظفون والممارسون الصحيون بتوجيه العديد من النصائح يوضحون فيها للفوج أن السير يكون على المسارات المحددة داخل الصحن مع مراعاة المسافة المحددة بين كل معتمر وآخر.
صحن المطاف:
قُسم صحن المطاف إلى أكثر من 14 مساراً بطريقة التباعد الجسدي، ويتم تنظيم الصفوف من قبل القائمين على التنظيم بطريقة حلزونية وصولًا إلى أقرب المسارات للكعبة المشرفة، وعقب انتهاء الأشواط السبعة يكون المعتمر في نقاط قريبة من الكعبة ويخرج من الحرم بزاوية 45 درجة، للذهاب إلى الصفا والمروة لإكمال باقي المناسك بكل سهولة ويسر.
مياه زمزم:
خصصت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين فريقًا خاصًا يقوم بتعقيم عبوات ماء زمزم وتوزيعها على المعتمرين في عبوات زجاجية صغيرة؛ وذلك بعد الانتهاء من الطواف حول الكعبة المشرفة.