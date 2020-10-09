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أخبار محلية > بالفيديو.. سفير فرنسا الجديد يخاطب السعوديين بالعربية: شرف لي التواجد بينكم
09/10/2020   10:53 م

بالفيديو.. سفير فرنسا الجديد يخاطب السعوديين بالعربية: شرف لي التواجد بينكم

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أكد سفير فرنسا الجديد لدى المملكة، لودفيك بوي، فرحته الغامرة باختياره ممثلا لبلده في الرياض وأنه فخور بذلك ويعتبره شرفاً له.

وقال في فيديو نشره عبر حسابه على “تويتر”، تحدث فيه باللغة العربية، إن المملكة شريك استراتيجي لفرنسا ودولة مهمة في العالم ونجحت في رئاستها مجموعة العشرين.

وأشار إلى أنه يتمنى أن يتعرف على المجتمع السعودي وثقافاته المتنوعة، ويسعى إلى اكتشاف الكنوز الطبيعية والثقافية في المملكة. وفق “أخبار 24”.

وبين أن الإصلاحات التي تقوم بها المملكة ضمن رؤية 2030 لا مثيل لها، وأنه بعد زوال جائحة كورونا يتمنى استضافة السعوديين في بيت فرنسا بالرياض.

بالفيديو.. سفير فرنسا الجديد يخاطب السعوديين بالعربية: شرف لي التواجد بينكم

أخبار محلية
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