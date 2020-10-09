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أخبار محلية > هل يؤمن الطب بـ”تلبس الجن”؟ طارق الحبيب يجيب
09/10/2020   10:56 م

هل يؤمن الطب بـ”تلبس الجن”؟ طارق الحبيب يجيب

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أكد استشاري الطب النفسي، الدكتور طارق الحبيب، أن الطب لا يعترف بما يصفه العامة بـ”تلبس الجن”، مشيرًا إلى أن قلة من الأطباء النفسيين يؤمنون به.

وقال، خلال حديثه في برنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، إن الطب النفسي لا يعترف بالجن أو الحسد أو العين، وإن كانت تمت استعارة مصطلحات شبيهة “التلبس” في بعض التصنيفات الطبية.

وأوضح أن معظم الأطباء النفسيين المسلمين ينكرون “التلبس”، موضحًا أن الحالات التي ذُكر فيها “المس” في القرآن كانت تعني الأذى وليس “التلبس”. وفق “أخبار 24”.

وأبان استشاري الطب النفسي أن الله احتفظ في علمه بأمر النفس، معتقدًا أن على المتخصصين البحث بشكل أكبر في هذا الأمر للوصول إلى وسائل العلاج بزواياها المختلفة.

هل يؤمن الطب بـ”تلبس الجن”؟ طارق الحبيب يجيب

أخبار محلية
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