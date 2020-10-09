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أخبار محلية > حلم بعمر بن الخطاب ودعوة بالمسجد النبوي يبقيان عائلة سويسرية في المملكة لـ20 عاماً
09/10/2020   10:58 م

حلم بعمر بن الخطاب ودعوة بالمسجد النبوي يبقيان عائلة سويسرية في المملكة لـ20 عاماً

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كشف السويسري المقيم في المملكة، جواد غسان، قصة انتقال عائلته من موطنها الأصلي في سويسرا للعيش في المدينة المنورة.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” على قناة “روتانا خليجية”، أن القصة بدأت بذهاب والديه لأداء العمرة، وخلال تواجدهما في المسجد النبوي بالمدينة المنورة، دعا والده الله لتحقيق أمنيته بالبقاء في المملكة.

وقال إنه خلال تواجده المسجد النبوي قابل والده شخصًا سألهم عما إذا كان يرغب في البقاء بالمملكة، ليبدأ في تسهيل مهامهم بالإقامة في المملكة عن طريق إيجاد عمل للأم، مستغلًا تخصصها الطبي. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن عمل والدته في المملكة مكَنها من إرسال دعوات للزيارة إلى عائلتها للإقامة 3 أشهر فقط، وتم تجديدها لثلاث مرات، مشيرًا إلى أنه قبل العودة إلى سويسرا بأيام قليلة التقى والده في المسجد النبوي بأحد الأمراء، وحصل منه على الأوراق اللازمة للإقامة، ووعده بإنجاز المهمة.

وذكر جواد أن والده رأى في منامه عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- وطمأنه بشأن بقائه في المدينة المنورة، وذلك بعد انتهاء التجديدات الثلاثة للزيارة.

حلم بعمر بن الخطاب ودعوة بالمسجد النبوي يبقيان عائلة سويسرية في المملكة لـ20 عاماً

أخبار محلية
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