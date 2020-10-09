لمخالفتهم نظام العمل.. “الموارد البشرية” تسلم 44 وافداً لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، اليوم (الجمعة)، تسليم 44 وافداً مخالفاً لنظام العمل والتوطين لإدارة الوافدين تمهيداً لترحيلهم، وأغلقت 35 محلاً مخالفاً لقرار التوطين.
وأوضحت الوزارة أنها حررت 53 مخالفة، وذلك أثناء الجولات التفتيشية الميدانية التي نفذتها الأسبوعين الماضيين على محال الاتصالات ومعارض السيارات والأسواق الشعبية والمنشآت الصحية وبعض المراكز التجارية المعروفة.
وذكر مدير عام فرع الوزارة، الدكتور محمد الحربي، أن الجولات تكون بالتنسيق مع الجهات الشريكة لمتابعة التزام أصحاب الأعمال بقرارات العمل والتوطين، مشيراً إلى أنه جرى تنفيذ ما يقارب 400 زيارة. وفق “أخبار 24”.