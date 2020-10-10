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أخبار محلية > بالفيديو.. “الموارد البشرية”: نستهدف توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع النقل
10/10/2020   6:46 ص

بالفيديو.. “الموارد البشرية”: نستهدف توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع النقل

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أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تستهدف توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين في مختلف أنشطة النقل خلال العامين المقبلين.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة ناصر الهزاني أن المذكرة التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات سعت من خلالها إلى توحيد الجهود لتوطين قطاع النقل. وفق “أخبار 24”.

وأشار، في حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الجمعة)، إلى أن التوطين يستهدف النقل البري والبحري والجوي والموانئ والخدمات اللوجستية.

وبين أن قطاع النقل يتضمن 20 برنامجا، وسيكون هناك تدريب وتهيئة للكوادر السعودية للدخول في هذا المجال.

بالفيديو.. “الموارد البشرية”: نستهدف توفير 45 ألف وظيفة للسعوديين في قطاع النقل

أخبار محلية
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