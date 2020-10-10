أوضحت وزارة الصحة، عدة إجراءات يجب اتباعها من قبل المُتعافين من فيروس “كورونا” المُستجد، بعد الانتهاء من العزل المنزلي.
وبيّنت الوزارة، أن تلك الخطوات تتضمن غسل الملابس بالماء والصابون باستخدام درجة حرارة تتراوح ما بين 60 إلى 70 درجة مئوية، مع تعقيم سلة الغسيل.
وشملت الإجراءات تعقيم الأسطح المُستخدمة في المنزل كمقابض الأبواب، إلى جانب الحفاظ على التهوية الجيدة، بالإضافة إلى غسل دورة المياه بالصابون والمطهرات قبل العودة لاستخدامها.
ولفتت إلى أن الإجراءات الوقائية تتضمن أيضاً تعقيم الأدوات الشخصية وتجنب مشاركتها مع الآخرين، والحرص على التخلص من النفايات بالسيارة والتهوية الجيدة لها.
وفق “أخبار 24”.