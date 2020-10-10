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أخبار المناطق > مشاهد خلابة من جزيرة “سمر” بعسير تُظهر طبيعتها الساحرة كوجهة سياحية
10/10/2020   6:48 ص

مشاهد خلابة من جزيرة “سمر” بعسير تُظهر طبيعتها الساحرة كوجهة سياحية

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وثّق صانع أفلام وثائقية سعودي عبر مقطع فيديو جانباً من الطبيعة الساحرة التي تتميز بها جزيرة سمر الواقعة على ساحل منطقة عسير.  

وأظهر الفيديو شواطئ الجزيرة برمالها البيضاء ومياهها الصافية، إلى جانب تواجد الدلافين حول الجزيرة، وأسراب من الطيور المهاجرة التي تعيش عليها، وكثرة الشعاب المرجانية، ووجود صخور في واجهتها.  

وقال صانع الأفلام الوثائقية ماجد عون، إن جزيرة سمر من أكبر الجزر في شواطئ منطقة عسير، متوقعاً أن تكون وجهة سياحية قادمة مميزة. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أن الوصول للجزيرة يستغرق 40 دقيقة انطلاقاً من مرسى القحمة إلى داخل مياه البحر الأحمر، مبيناً أنها وجهة جميلة لمحبي الغوص والسباحة. 

 

مشاهد خلابة من جزيرة “سمر” بعسير تُظهر طبيعتها الساحرة كوجهة سياحية

أخبار المناطق
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