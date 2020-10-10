نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. 60 % من الفنادق والمحلات التجارية بمكة تستعد لبدء التشغيل
10/10/2020   6:48 ص

بالفيديو.. 60 % من الفنادق والمحلات التجارية بمكة تستعد لبدء التشغيل

+ = -
625

تواصل 60% من الفنادق والمحلات التجارية في مكة المكرمة الاستعداد لبدء أعمال التشغيل، بالتزامن مع العودة التدريجية للعمرة والزيارة.

وتوقع تقرير بثته قناة “الإخبارية”، أن تساهم العودة التدريجية في انتعاش الحركة بالفنادق، والأنشطة التجارية في المنطقة المركزية بمكة.   وفق “أخبار 24”.

وربط مُختص، انتعاش حركة التجارة في محيط المسجد الحرام بالسماح بقدوم المُعتمرين من خارج المملكة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل بالفنادق انطلق لكن حركته بطيئة. 

 

بالفيديو.. 60 % من الفنادق والمحلات التجارية بمكة تستعد لبدء التشغيل

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115592.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.