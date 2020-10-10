بالفيديو.. 60 % من الفنادق والمحلات التجارية بمكة تستعد لبدء التشغيل

تواصل 60% من الفنادق والمحلات التجارية في مكة المكرمة الاستعداد لبدء أعمال التشغيل، بالتزامن مع العودة التدريجية للعمرة والزيارة.
وتوقع تقرير بثته قناة “الإخبارية”، أن تساهم العودة التدريجية في انتعاش الحركة بالفنادق، والأنشطة التجارية في المنطقة المركزية بمكة. وفق “أخبار 24”.
وربط مُختص، انتعاش حركة التجارة في محيط المسجد الحرام بالسماح بقدوم المُعتمرين من خارج المملكة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العمل بالفنادق انطلق لكن حركته بطيئة.
فيديو | 60% من الفنادق والمحلات التجارية في مكة تستعد للتشغيل مع العودة التدريجية للعمرة#الإخبارية pic.twitter.com/KX5jtaY55E
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 9, 2020