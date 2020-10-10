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اخبار رياضية > “الرياضة” تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها
10/10/2020   1:46 م

“الرياضة” تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها

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أصدت وزارة الرياضة، قراراً يُلزم كافة الأندية الرياضية بالمملكة بعدم الصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات التي تُفرض على أي من منسوبيها واعتبار هذا التصرف موجباً لإيقاع المسؤولية القانونية على المتسبب به وفقاً للائحة الأساسية للأندية الرياضية.

وأشارت وزارة الرياضة، عبر بيان رسمي صادر عنها اليوم (الجمعة)، إلى أن ذلك يأتي بناءً على ما لاحظته الوزارة من قيام بعض الأندية بالصرف من ميزانياتها لسداد الغرامات المالية المقررة على أي من الأجهزة الإدارية أو الفنية أو اللاعبين، سواء هذه التي تصدرها الجهات الرسمية المسؤولة أو الصادرة من اللجان الرياضية المختصة. وفق “أخبار 24”.

واعتبرت وزارة الرياضة أن الغرامات تكون ناتجة عن تصرف شخصي مُخالف يقع تحت مسؤولية مرتكبها وبالتالي فإن قيام النادي بتحمل سداد هذه الغرامات يُعد هدراً مالياً ويعارض تحقيق الغايات المرجوة من فرض الغرامة، إضافة إلى مخالفته أحكام اللائحة الأساسية للأندية الرياضية.

“الرياضة” تلزم الأندية بعدم سداد الغرامات التي تُفرض على منسوبيها

اخبار رياضية
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