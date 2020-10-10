عبر رسالة إلكترونية.. “حمد الله” يهدد النصر بفسخ عقده

هدد المغربي مهاجم النصر عبد الرزاق حمد الله، إدارة ناديه بفسخ عقده ما لم يتسلم رواتبه المتأخرة، كما فعل زميله السابق في الفريق جوليانو.
ووجه حمدالله إنذاراً للنصر عن طريق رسالة إلكترونية، تفيد بتأخر رواتبه الشهرية، وأنه بدأ في اتخاذ الخطوات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالات، وأولها توجيه هذا الإنذار ومتابعته.
وتعيش إدارة نادي النصر أزمة مالية تسببت في تأخر رواتب اللاعبين الأجانب والمحليين والطاقم الفني، بسبب اقتصار الدعم على الصفقات التي موّلها الشرفي الكبير. وفق “أخبار 24”.
ويحاول النصر مخاطبة عدد من أعضاء الشرف لتوفير سيولة مادية تؤمن بعض الرواتب لمنع فسخ أي عقود كما حدث مع البرازيلي باولو جوليانو.