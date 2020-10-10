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اخبار رياضية > مدرب المنتخب الأولمبي يستبعد “الدوسري” لعدم جاهزيته الطبية
10/10/2020   1:49 م

مدرب المنتخب الأولمبي يستبعد “الدوسري” لعدم جاهزيته الطبية

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واصل المنتخب الوطني تحت 23 عامًا، مساء اليوم الجمعة، تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في مدينة الدمام.

ويأتي معسكر الدمام، في إطار المرحلة الأولى من برنامج الإعداد لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو المقرر إقامتها شهر يوليو من العام الميلادي المقبل.

وخاض لاعبو الأخضر الأولمبي حصته التدريبية على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحت اشراف المدير الفني سعد الشهري.

واشتملت التدريبات على تطبيق اللاعبين لتمارين لياقية، أعقبها مران على التمرير، ثم مران الاستحواذ على الكرة، لتُختتم الحصة التدريبية بمران تكتيكي بهدف تطوير اللعب من منتصف الملعب. وفق “أخبار 24”.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي استبعاد اللاعب ناصر الدوسري، لعدم جاهزيته الطبية.

مدرب المنتخب الأولمبي يستبعد “الدوسري” لعدم جاهزيته الطبية

اخبار رياضية
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