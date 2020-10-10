شاهد.. أكاديمي سعودي يستعرض رؤية 2030 بتصميم مبتكر

عرض معماري ومحاضر بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، تصميمًا مبتكرًا يلخص ويعرض “رؤية المملكة 2030” بطريقة جذابة وسهلة.
وظهر المعماري الدكتور يحيى النجار في مقطع فيديو نشره عبيد العبدلي، وهو يستعرض التصميم الذي يتضمن الأركان الثلاثة الرئيسية لرؤية 2030 (وطن طموح، اقتصاد مزدهر، مجتمع حيوي).
ويتضمن التصميم الغايات الست الرئيسية للرؤية التي تشمل: النمو الاقتصادي والتنوع، زيادة معدلات التوظيف، تمكين حياة عامرة وصحية، تعزيز القيم الإسلامية والهوية، تعزيز فاعلية الحكومة، تمكين المسؤولية الاجتماعية.
كما يستعرض التصميم، 27 مسارًا وبرنامجًا لتحقيق الرؤية، ثم 96 برنامجًا وهدفًا فرعيًا يسرد بالتفصيل ما تعمل عليه الرؤية في جميع القطاعات. وفق “أخبار 24”.
وقال النجار إنه تمت ترجمة التصميم إلى 14 لغة تمثل اللغات التي يتحدث بها قادة دول مجموعة العشرين (G20)، حيث تستضيف المملكة القمة افتراضيًا في نوفمبر المقبل.
وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من التصميم في المدارس والجامعات والجهات الحكومية، ليعرِّف الطلاب والموظفين على رؤية المملكة 2030 في إجمال وإيجاز.
تلخيص رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إعداد الأستاذ يحي النجار المحاضر بجامعة البترول. pic.twitter.com/3g8NJ6k0yn
— د. عبيد بن سعد العبدلي (@dr_alabdali) October 9, 2020