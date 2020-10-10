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أخبار محلية > “الذوق العام”: الشورت ولباس النوم أبرز المخالفات التي نوعِّي بها الشباب.. وما لاحظناه على الفتيات “الاحتشام”
10/10/2020   6:35 م

“الذوق العام”: الشورت ولباس النوم أبرز المخالفات التي نوعِّي بها الشباب.. وما لاحظناه على الفتيات “الاحتشام”

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قال مدير عام الجمعية السعودية للذوق العام، بدر الزياني، إن أكثر مخالفات الذوق العام التي قامت الجمعية بتوعية الجمهور لعدم ارتكابها تتمثل في رفع صوت الموسيقى في الأماكن العامة والأحياء السكنية.

وأضاف أنه بالنسبة للشباب تركزت الحملات التوعوية الموجهة لهم على عدم الخروج بلباس النوم، وبعض الملابس الخادشة للحياء مثل “الشورت”.

أما على مستوى الفتيات، فأوضح الزياني خلال مقابلة مع قناة “الإخبارية”، أن أبرز ما تمت ملاحظته هو “الاحتشام” والتزامهن باللباس اللائق. وفق “أخبار 24”.

وأكد مدير جمعية الذوق العام أن حراس الأمن في المولات والمراكز التجارية ملزمون بتطبيق ما ورد في لائحة الذوق العام الصادرة عن مجلس الوزراء، بشأن مخالفة غير الملتزمين باللباس اللائق ومخالفي الذوق العام.

“الذوق العام”: الشورت ولباس النوم أبرز المخالفات التي نوعِّي بها الشباب.. وما لاحظناه على الفتيات “الاحتشام”

أخبار محلية
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