أطلقت الشركة الوطنية للإسكان المرحلة الثانية من مشروع “مرسية – النرجس فيو” ضمن مشاريع ضاحية الجوان بشمال الرياض، والذي يجري تنفيذه بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأبانت الشركة أن المشروع يقع على مساحة تتجاوز 178 ألف متر، وسيوفر 728 وحدة سكنية من نوع فيلا “وتاون هاوس” و”ديوبليكس” بمساحات وتصاميم متنوعة تلبي احتياجات الجميع كافة.
وأوضحت أن المشروع يتميز بتصاميمه التي تأتي ضمن بيئة عصرية توفر الرفاهية، وبأقساط شهرية تبدأ من 2699 ريال، بالإضافة إلى تكامل الخدمات والمرافق، وإطلالة المشروع على محور “بوليفارد” الترفيهي والذي يمتد على طول 6500 متر.
وأبانت أنه يمكن للأسر الراغبة في حجز ومعاينة الوحدات زيارة مركز “سكني الشامل” بالرياض، التابع لبرنامج “سكني”.
وتتجاوز مساحة مشروع “النرجس فيو” في مرحلته الثانية أكثر من 5 ملايين متر مربع، ويوفر أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية متنوعة تستوعب أكثر من 50 ألف نسمة، ويضم عدداً من المرافق والخدمات التي تحقق جودة الحياة للأسر.
وفق “أخبار 24”.