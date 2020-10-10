لمستخدمي آيفون.. هكذا يمكنك كشف عمليات التجسس على هاتفك

تمكنت شركة آبل الأمريكية من إيجاد آلية تنبيه لمستخدمي هواتف آيفون بشأن عمليات التجسس.
وأضافت خلال آخر تحديث لهواتفها الشهيرة “نقطة تحذير” جديدة، تستطيع من خلالها تنبيه المستخدم حين يتم تنشيط الميكروفون أو الكاميرا، وهو ما يعني إخبار المستخدم إذا كان أي من التطبيقات المُحملة عبر الهاتف يقوم بتسجيل الصوت أو الصورة خلسة.
وأوضحت الشركة أن هذه الآلية هي جزء من تحديث آيفون الجديد، والذي يحمل اسم “iOS14″، حيث ستظهر نقطة خضراء في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة عند تنشيط الكاميرات، فيما سيكون اللون برتقاليًا عند تنشيط الميكروفون. وفق “أخبار 24”.
ويمكن للمستخدم من خلال مركز التحكم معرفة التفاصيل الكاملة حول التطبيق الذي يقوم بعملية التجسس، وذلك بحسب ما يوفره نظام التشغيل المُحدث من معلومات عنه.