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أخبار المناطق > يخلطون البنزين بالماء.. رصد لحالات غش تقودها عمالة في محطات الوقود
10/10/2020   6:40 م

يخلطون البنزين بالماء.. رصد لحالات غش تقودها عمالة في محطات الوقود

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كشف عدد من المواطنين عن تعرضهم لعمليات غش من بعض العمالة التي تعمل في محطات الوقود.

وسلطت قناة الإخبارية الضوء خلال تقريرٍ لها على عمليات الغش في محطات الوقود، حيث كشف بعض المواطنين تعرضهم للغش أثناء الحساب بالحصول على أموال أكبر من المطلوب فعليًا، مستغلين إهمال البعض في التعاملات المالية أو إسراعهم للخروج من محطة الوقود دون مراجعتها بشكل دقيق.

وذكر أحد المواطنين أنهم تعرضوا لعملية غش في جودة البنزين، حيث أكد أنه اكتشف خلط العمالة الأجنبية في محطات الوقود البنزين بالماء، وهو ما تم كشفه عند فحص السيارة. وفق “أخبار 24”.

وأشار التقرير إلى بعض حالات الغش التي تنطوي على بيع وقود غير مطابق للمواصفات القياسية، وهو ما تسعى وزارة التجارة للتصدي له من خلال عقوبة التشهير.

يخلطون البنزين بالماء.. رصد لحالات غش تقودها عمالة في محطات الوقود

أخبار المناطق
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