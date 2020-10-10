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أخبار محلية > بفيديو توضيحي.. “الصحة” توضح مدة العزل اللازمة لأفراد الأسرة في حالة التأكد من إصابة شخص بينهم
10/10/2020   10:27 م

بفيديو توضيحي.. “الصحة” توضح مدة العزل اللازمة لأفراد الأسرة في حالة التأكد من إصابة شخص بينهم

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استعرضت وزارة الصحة إجابات بعض الأسئلة الشائعة حول مدة العزل للمصابين بفيروس كورونا وفترة الحجر المنزلي المفروضة لأفراد أسرهم المخالطين.

واستعرضت مثالًا توضيحيًا لعائلة مكونة من أب وأم وطفلين، أصيب رب الأسرة بفيروس كورونا في اليوم الأول من الشهر، وأكدت أن فترة العزل يجب أن تكون 10 أيام، فيما يظل باقي أفراد الأسرة المخالطين للأب في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، اعتبارًا من تاريخ تأكيد إصابته.

وتابعت الوزارة، من خلال مثالها التوضيحي، بأنه حال ظهور أعراض الإصابة على الابن في اليوم الثامن من الشهر نفسه، فعليه قضاء 10 أيام في العزل منذ اكتشاف العرض والخروج منه يوم 17 من الشهر، فيما تكتفي باقي الأم والابنة بفترة الحجر المنزلي البالغة 14 يومًا، ما لم تظهر عليهما أي أعراض للإصابة. وفق “أخبار 24”.

بفيديو توضيحي.. “الصحة” توضح مدة العزل اللازمة لأفراد الأسرة في حالة التأكد من إصابة شخص بينهم

أخبار محلية
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