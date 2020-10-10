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أخبار محلية > “وزير الموارد البشرية” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي.. وهذه أهدافها
10/10/2020   10:29 م

“وزير الموارد البشرية” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي.. وهذه أهدافها

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أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا بإنشاء جمعية الإعلام السياحي كجمعية أهلية، كأول جمعية إعلامية أهلية متخصصة في الإعلام السياحي بالمملكة.

وأكد وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتنمية، أحمد صالح الماجد، أن الوكالة تعمل بكل طاقتها لإصدار أكبر عدد من التراخيص لإنشاء جمعيات أهلية، مشيرا إلى وجود عدد من التراخيص تحت الإجراء حاليا.

يُذكر أن الجمعية تحت إشراف وزارة السياحة، وتهدف إلى توعية المجتمع بالمرافق السياحية والمحافظة عليها وتعزيز السياحة الداخلية من خلال الإعلام السياحي، كما تتطلع الوزارة من خلال الموافقة على إنشاء الجمعية إلى الإسهام في تحقيق أهداف الرؤية ودفع عجلة السياحة في المملكة. وفق “أخبار 24”.

“وزير الموارد البشرية” يوافق على إنشاء جمعية الإعلام السياحي.. وهذه أهدافها

أخبار محلية
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