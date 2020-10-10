“تبين توقفين البرنامج”.. الشريان يروي موقفاً مضحكاً مع فتاة خلال تصوير “تحدي العائلات”

كشف الإعلامي داوود الشريان عن أكثر المواقف المضحكة التي تعرض لها أثناء تصوير برنامجه الجديد “تحدي العائلات” الذي يُعرض على قناة MBC.
وروى، خلال حديثه للقناة عن تفاصيل البرنامج، موقفًا جمعه بفتاة من إحدى العائلات المشاركة في البرنامج، حيث سألها عن الأمور التي يمكن فعلها في المولات التجارية بخلاف التسوق.
واستعرض الشريان بعض الإجابات التي حصل عليها من أفراد عائلة الفتاة، والتي تنوعت ما بين الجلوس بالمقاهي أو تناول الطعام، ليأتي دور الفتاة في الرد على السؤال وتقول “الترقيم”، في إشارة إلى طريقة المغازلة المعروفة بين الشباب. وفق “أخبار 24”.
وعلَق الشريان على إجابة الفتاة وسط الضحكات، ممازحًا إياها بقوله: “ترغبين في إغلاق البرنامج”.
يًذكر أن قناة MBC تعرض غدًا الأحد أولى حلقات برنامج “تحدي العائلات، والذي يشمل منافسة بين عائلتين في العديد من المجالات.
الشريان يكشف أكثر المواقف المضحكة في برنامج “تحدي العائلات”@mbcfamilyfeud #MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/ua3UfRvtmC
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) October 10, 2020