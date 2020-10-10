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أخبار محلية > في اليوم العالمي للإبصار.. “الصحة” توضّح متى يجب فحص العينين (فيديو)
10/10/2020   10:30 م

في اليوم العالمي للإبصار.. “الصحة” توضّح متى يجب فحص العينين (فيديو)

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كشفت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن الحالات التي تستوجب عمل فحص للعينين، خصوصاً مع الذين يعانون من مرض السكري، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار.

وأوضحت الوزارة أن 80% من حالات فقدان البصر يمكن تجنبها بالفحص المبكر للعينين، فهو يساعد الأطفال الخُدّج في تجنّب الإصابة باعتلال الشبكية، وذلك بعمله عند سن 6 أشهر و3 سنوات و6 سنوات. وفق “أخبار 24”.

كما أوصت المصابين بارتفاع ضغط العين “الجلوكوما” بالالتزام بالقطرات، لافتةً إلى وجوب عمل فحص دوري للعينين لاكتشاف أمراض مثل: عتامة العدسة “المياه البيضاء”، وعتامة القرنية، والضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.

وفق “أخبار 24”.

في اليوم العالمي للإبصار.. “الصحة” توضّح متى يجب فحص العينين (فيديو)

أخبار محلية
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