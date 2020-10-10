في اليوم العالمي للإبصار.. “الصحة” توضّح متى يجب فحص العينين (فيديو)

كشفت وزارة الصحة، اليوم (السبت)، عن الحالات التي تستوجب عمل فحص للعينين، خصوصاً مع الذين يعانون من مرض السكري، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للإبصار.
وأوضحت الوزارة أن 80% من حالات فقدان البصر يمكن تجنبها بالفحص المبكر للعينين، فهو يساعد الأطفال الخُدّج في تجنّب الإصابة باعتلال الشبكية، وذلك بعمله عند سن 6 أشهر و3 سنوات و6 سنوات. وفق “أخبار 24”.
كما أوصت المصابين بارتفاع ضغط العين “الجلوكوما” بالالتزام بالقطرات، لافتةً إلى وجوب عمل فحص دوري للعينين لاكتشاف أمراض مثل: عتامة العدسة “المياه البيضاء”، وعتامة القرنية، والضمور البقعي المرتبط بتقدم العمر.
متى يتم فحص العينين؟👀📝 #اليوم_العالمي_للإبصار#صحة_الشرقية
— صحة الـشرقية (@moh_eastern) October 10, 2020
وفق “أخبار 24”.