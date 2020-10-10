كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية”، اليوم (السبت)، عن عدد السعرات الحرارية التقريبية المستخدمة في الأنشطة البدنية الشائعة لشخص وزنه 70 كجم.
وأوضح المركز أن رياضة الجري وركوب الدراجة السريع هي أكثر الأنشطة البدنية حرقاً للسعرات الحرارية، حيث يخسر من يمارس رياضة الجري أو ركوب الدراجة السريع 295 سعراً حرارياً كل 30 دقيقة.
فيما يخسر من يمارس السباحة 255 سعراً حرارياً كل 30 دقيقة، ويخسر من يمارس المشي السريع 230 سعراً حرارياً كل 30 دقيقة، تليها ممارسة الرقص بواقع 165 سعراً حرارياً، ثم ركوب الدراجة بواقع 145 سعراً حرارياً، فالمشي بواقع 140 سعراً حرارياً كل 30 دقيقة.
وفق “أخبار 24”.