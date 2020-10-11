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اخبار رياضية > بالفيديو.. ياسر القحطاني يكشف الفرق بين الهلال والنصر.. وماذا فعل بالـ”25 مليوناً”؟
11/10/2020   7:06 ص

بالفيديو.. ياسر القحطاني يكشف الفرق بين الهلال والنصر.. وماذا فعل بالـ”25 مليوناً”؟

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كشف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال والمنتخب الوطني السابق، ياسر القحطاني، عن الفرق بين ناديه السابق ونظيره النصر.

وقال “القحطاني”، خلال استضافته في برنامج “ضيف الصف” على قناة “MBC”: “الفرق بين الهلال والنصر، أولًا: الهلال أزرق وأبيض، والنصر أزرق وأصفر”، مضيفًا: “الهلال عنده 59 بطولة، النصر عنده أقل من بطولات الهلال”. وفق “أخبار 24”.

وأجاب “القحطاني” عن سؤال، ماذا فعلت بالـ25 مليون ريال التي حصل عليها من نادي الهلال، موضحًا: “أول شيء ما أعطوني أنا.. هما دفعوا للقادسية.. المبلغ كامل 25 مليون، فيه جزء منه لي أنا.. بس راح كله”، مبينًا أن المبلغ الذي حصل عليه 6 ملايين، أنفقه مع عائلته.

بالفيديو.. ياسر القحطاني يكشف الفرق بين الهلال والنصر.. وماذا فعل بالـ”25 مليوناً”؟

اخبار رياضية
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