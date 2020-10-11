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أخبار محلية > “التعليم” تقرر بقاء حصص مادة التربية البدنية مع استمرار التعليم عن بُعد
11/10/2020   7:06 ص

“التعليم” تقرر بقاء حصص مادة التربية البدنية مع استمرار التعليم عن بُعد

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كشف رئيس قسم التربية البدنية بوزارة التعليم، خالد الصقعبي، آلية ممارسة أنشطة مادة التربية البدينة خلال عملية التعليم عن بعد.

وأوضح، خلال حديثه لبرنامج “ياهلا” بقناة “روتانا خليجية”، أن ممارسة أنشطة مادة التربية البدنية عن بُعد تم الاستقرار عليها من خلال ورش عمل ودراسات متخصصة للوقوف على ما يمكن تقديمه في المادة.

وأشار إلى أنه تم تحوير الجانب العملي لممارسة التربية البدنية إلى الجانب النظري، وذلك خلال عملية التعليم عن بُعد التي أقرتها الوزارة خلال الفترة الحالية لمنع تفشي فيروس كورونا. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن مطالبات بعض أولياء الأمور بتقليص وإلغاء حصص التربية البدنية سوف تتقلص مع الوقت، خاصة بعد زيادة الوعي بأهميتها للطلاب.

“التعليم” تقرر بقاء حصص مادة التربية البدنية مع استمرار التعليم عن بُعد

أخبار محلية
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