“حساب المواطن” يُعلن إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر

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أعلن برنامج حساب المواطن قبل قليل بدء إيداع الدعم المخصص لشهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.
وأوضح البرنامج أن عملية الإيداع للدفعة الـ 35 سوف تستمر حتى نهاية اليوم (الأحد) بإذن الله.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج