قالت فتاة سعودية تُدعى فاطمة الحازمي، إن موهبتها في فنون الخزف تحولت إلى تخصص دقيق دفعها إلى دراسة الماجستير في الفنون الجميلة في تخصص الخزف من جامعة ولاية فورت هيز بولاية كانساس الأمريكية.
وأوضحت الحازمي التي تعد أول سيدة سعودية تحصل على هذه الدرجة في الفنون الجميلة وفقاً لـ”العربية”، أنها عملت على دمج مكونات طبيعة منطقة جازان وولاية كانساس التي درست فيها، حيث مزجت أشجار الكادي العطرية التي تتميز بها المنطقة بزهرة دوار الشمس التي تعتبر الأيقونة الرئيسية لولاية كانساس بشكل فني جميل.
وأضافت أنها عندما عادت إلى الوطن تعاقدت مع بعض المقاهي من أجل صناعة كاسات القهوة بطريقة يدوية تحمل هويتها وبأحجام ومقاسات مختلفة، مشيرةً إلى أن طموحها هو الحصول على مركز كبير لتدريب الفتيات السعوديات على صناعة الخزف والسيراميك.
وتابعت الحازمي التي تعمل محاضرة بقسم التربية الفنية بجامعة جازان، أنها في بداية دراستها وتخصصها الجامعي اضطرت إلى شراء المكونات التي تستخدمها من الولايات المتحدة الأمريكية، مبينةً أنها حصلت على جائزة من المؤتمر العالمي للخزف في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة البحث المتميز من كلية الدراسات العليا في جامعة فورت هيز الأمريكية، وجوائز أخرى في معارض مصغرة.