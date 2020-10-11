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أخبار محلية > اللجنة المشرفة على مبادرة “تحدي أبشر” تعلن أسماء الفائزين
11/10/2020   7:10 ص

اللجنة المشرفة على مبادرة “تحدي أبشر” تعلن أسماء الفائزين

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أعلنت اللجنة المشرفة على مبادرة وزارة الداخلية “تحدي أبشر” مساء أمس (السبت)، عن أسماء الفائزين في المبادرة. 

وأوضحت اللجنة أن المراكز جاءت على النحو التالي: 

في المركز الأول مسار خدمة قائمة (هويتي الرقمية): فيصل جليدان، وياسر غنيم، وحسين العيدروس، وفي المركز الأول مسار خدمة جديدة (الكشف الآلي للاشتباكات): فارس الصغير. 

 أما في المركز الثاني مسار خدمة قائمة حصل فريق (شاهين لإيجاد المفقودين) محمد مهدي إبراهيم، عبدالله ومحمد الملا، صالح محمد العجلان، وفي المركز الثاني مسار خدمة جديدة (منظومة إنترنت المسيرات) سليمان الهدلق، وأيمن الحربي.وفق “أخبار 24”. 

 فيما حصل على المركز الثالث مسار خدمة قائمة فريق (اختبار القيادة الذكي) عمر الحربي، أمل الزامل، بلال يوسف، وطلال المطيري. 

كما جاء في المركز الثالث مسار خدمة جديدة (منصة راصد الأمنية) مصعب بن سعيد كدسه، ومعن بن عبدالرحمن الماجد.

تحدي أبشر

تحدي أبشر

 

اللجنة المشرفة على مبادرة “تحدي أبشر” تعلن أسماء الفائزين

أخبار محلية
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