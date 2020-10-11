نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > بعد صدور قرار “لجنة الانضباط” لصالح برسبوليس الإيراني.. “النصر” يستعين بـ4 محامين لتولي ملف الاستئناف
11/10/2020   7:11 ص

بعد صدور قرار “لجنة الانضباط” لصالح برسبوليس الإيراني.. “النصر” يستعين بـ4 محامين لتولي ملف الاستئناف

+ = -
1236

أفادت مصادر بأن إدارة نادي النصر استعانت بـ4 محامين دوليين؛ من أجل تولي ملف استئناف قرار رد الاعتراض الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص مباراة نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الرياضية”، أن النصر طلب حيثيات قرار لجنة الانضباط في الاتحاد القاري، مبينةً أنه يمتلك مهلة 10 أيام من أجل تقديم الاستئناف.
وأشارت إلى أنه سينتظر القرار الذي سيحدد توجه النصراويين إلى محكمة التحكيم الدولية “كاس” من عدمه.

يُشار إلى أن نادي النصر قدم شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي بشأن مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس غير المؤهلين، في مباراتهما بنصف نهائي دوري الأبطال إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت قراراً برد الاعتراض.

بعد صدور قرار “لجنة الانضباط” لصالح برسبوليس الإيراني.. “النصر” يستعين بـ4 محامين لتولي ملف الاستئناف

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885115762.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.