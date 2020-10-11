توضيح من “الضمان الصحي” بشأن تحمل التأمين تكاليف الحالات النفسية

أوضح مجلس الضمان الصحي، أن وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة تغطي تكاليف الحالات النفسية الحادة وغير الحادة بحد أقصى 1500 ريال للحالات النفسية الحادة خلال مدة الوثيقة، مبيناً أنها تشتمل 5 آلاف ريال للحالات النفسية غير الحادة لـ4 جلسات مع الأدوية خلال مدة الوثيقة.
وأكد المجلس أن الصحة النفسية جزأ لا يتجزأ من الصحة العامة، ولا تكتمل الصحة دون الصحة النفسية.
وأشار إلى أن الصحة النفسية تشمل السلامة العاطفية، والنفسية، والاجتماعية التي تؤثر في طريقة التفكير، والشعور، والعمل، والتواصل مع الآخرين. وفق “أخبار 24”.