هيئة المهندسين تعلن نتائج اختبارات أساسيات الهندسة والعمارة

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين، أمس (السبت)، اجتياز نحو 680 مهندساً لاختبار أساسيات الهندسة وأساسيات العمارة، مبينة أنه يتاح لهم الاطلاع على نتائجهم عبر حساباتهم الشخصية على موقع “قياس”.
وأوضحت الهيئة أن اختبار المهندس المهني يعدّ اختباراً شاملاً لأساسيات الهندسة لمن هم على رأس العمل ويرغبون في الحصول رتبة مهندس مشارك، وقد أُعدّ الاختبار لصالح الهيئة السعودية للمهندسين ضمن اشتراطات التسجيل والترقية المهنية.
وأبانت أن الاختبار يقيس الكفاية والمعرفة الهندسية الأساسية، ويشمل المهندسين الراغبين في الحصول على درجة مهندس مشارك، ويمكن دخول الاختبار والتجهيز لاجتيازه لمن هم على وشك التخرج ومن حديثي التخرج، وكذلك من هم على رأس العمل من العاملين على رتبة مهندس. وفق “أخبار 24”.
وأشارت الهيئة إلى أن المركز الوطني للقياس ينفذ نوعين من هذه الاختبارات هما: أساسيات الهندسة، وأساسيات العمارة.
وكان المختبرون قد أجروا اختبارهم حضورياً في مراكز المركز الوطني للقياس “قياس” على مستوى المملكة، وذلك يوم السبت 3 أكتوبر 2020م.