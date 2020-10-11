“الأرصاد” تصدر تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار رعدية بعدد من المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم (الأحد)، تنبيهات برياح نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية، بعدد من مدن المملكة، وأمطار رعدية في أخرى.
وأوضحت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالأرصاد، أن عدداً من المدن بمناطق مكة المكرمة، ونجران، والمدينة المنورة، وجازان، وعسير، ستشهد رياحاً نشطة وأتربة مثارة، مع نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستستمر حتى 5 مساءً.
وأبانت أن عدداً من المدن بمناطق الباحة، ومكة المكرمة، وعسير، وجازان، سيشهد أمطاراً رعدية مع نشاط في الرياح السطحية يؤدي لتدن في مدى الرؤية، مبينة أن الحالة ستبدأ عند الساعة 12 من ظهر اليوم وتستمر حتى 8 مساءً. وفق “أخبار 24”