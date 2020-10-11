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أخبار محلية > “الكهرباء”: تقدم في المحادثات مع الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة
11/10/2020   1:00 م

“الكهرباء”: تقدم في المحادثات مع الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة

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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، تقدما في المحادثات بين الجهات الحكومية المعنية والشركة بخصوص معالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على “تداول”، اليوم (الأحد)، أنه من المبكر تحديد الأثر المالي على الشركة، إلا أنه في حال انتهاء المحادثات إلى اتفاق وصدور الموافقات اللازمة فمن المتوقع أن يكون لهذه المعالجة دور جوهري في إعادة هيكلة الوضع المالي للشركة وتعزيز مركزها المالي وقدرتها على الاستدانة وتقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأبانت أنه ليس من المتوقع أن يكون لهذه المعالجة أثر جوهري على التوزيعات النقدية للسهم، مشيرةً إلى أنها ستعلن عن أي تطورات لاحقة بهذا الخصوص حال حدوثها. وفق “أخبار 24”.

وكانت السعودية للكهرباء قد أعلنت في يناير الماضي تلقيها برقية من وزارة المالية تفيد بتفعيل الخطوة الأولى لحساب الموازنة لقطاع الكهرباء بدءاً من العام المالي 2019، وقد أُقر بموجبه تحديد الإيرادات التشغيلية المستهدفة للشركة للعام المالي 2019 بمبلغ وقدره 65.04 مليار ريال.

“الكهرباء”: تقدم في المحادثات مع الجهات الحكومية المعنية بمعالجة الالتزامات المالية المستحقة للحكومة

أخبار محلية
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