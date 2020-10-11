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أخبار محلية > “الشؤون البلدية” تدعو للمشاركة في صناعة القرار لتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة
11/10/2020   1:01 م

“الشؤون البلدية” تدعو للمشاركة في صناعة القرار لتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة

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دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، المواطنين والمقيمين إلى المشاركة في صناعة القرار لتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة، من حيث المظهر العام للمباني والحدائق والساحات البلدية، العناصر المسببة للإزعاج.

وأوضحت الوزارة أنه بإمكان المواطنين والمقيمين المشاركة بتقديم آرائهم عبر الرابط الإلكتروني للاستطلاع.

يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية، ماجد الحقيل، قد أطلق منذ أيام مبادرة تنظيم وحوكمة استطلاع الرأي في القطاع البلدي، لضمان تفعيل المشاركة المجتمعية في صناعة القرار وتحسينه، عن طريق 9 استطلاعات تستهدف 80 ألف مواطن ومقيم، عبر منصة “استبيان”. وفق “أخبار 24”.

“الشؤون البلدية” تدعو للمشاركة في صناعة القرار لتحسين المشهد الحضري في مدن المملكة

أخبار محلية
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