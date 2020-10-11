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أخبار محلية > متحدث الصحة: المملكة الأولى عربياً في إصدار الأوراق البحثية الخاصة بـ”كورونا”
11/10/2020   6:01 م

متحدث الصحة: المملكة الأولى عربياً في إصدار الأوراق البحثية الخاصة بـ”كورونا”

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كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبد العالي، اليوم (الأحد)، عن ترتيب المملكة عالمياً ومحلياً في إصدار الأوراق البحثية والعلمية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضح العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي، أن المملكة تحتل المرتبة الأولى عربياً في إصدار الأوراق العلمية، فيما جاءت في المرتبة الثانية بالشرق الأوسط والـ25 عالمياً في هذا المجال.

وأشار إلى أن المملكة تقدم دوراً ريادياً فيما يتعلق بالأبحاث العلمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبمناسبة الاحتفاء العالمي بمرضى الأورام خلال شهر أكتوبر، حذر العبد العالي من كون مرضى الأورام هم من الفئة الخطرة عند التعرض لعدوى فيروس كورونا المستجد، ودعا المتحدث مرضى الأورام إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وفق “أخبار 24”.

متحدث الصحة: المملكة الأولى عربياً في إصدار الأوراق البحثية الخاصة بـ”كورونا”

أخبار محلية
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