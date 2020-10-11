البريد السعودي يكشف فرص استخدام “الدرون” في توصيل الطرود بالمملكة

أكد نائب رئيس الشؤون القانونية والدولية في البريد السعودي، عبد العزيز الفوزان، أن هناك خططاً لبدء استخدام الطائرة الدرون في توصيل الطرود.
وأوضح خلال حديثه لقناة الإخبارية، أن استخدام الدرون في توصيل الطرود يحتاج إلى بيئة آمنة وكاملة لاستخدام تلك التقنية في المملكة.
وذكر أنه تم اعتماد تقنيات متطورة في البريد، مثل محطات الطرود التي تسمح لأي شخص يحمل كودا معينا بالذهاب إلى المواقع الخاصة بالمحطات للحصول على الطرود.
فيديو | هل سيستخدم #البريد_السعودي طائرات “الدرون” في توصيل الطرود؟#الإخبارية pic.twitter.com/vXoLN1vBNc
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2020
وفق “أخبار 24”.