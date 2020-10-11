“المريسل” يوضح السبب وراء دفاعه عن عبدالعزيز بغلف

كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، اليوم الأحد، عن السبب وراء دفاعه ومساندته العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف.
وقال “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دفاعي عن عبدالعزيز بغلف ليس لأنه يدعم نادي النصر.. فالإساءات كانت تطوله منذ فترة ليست بقصيرة”.
وتابع “المريسل”: “لكن أن يكون رجل يحب الخير لوطنه ويقدم كل ما يستطيع في الأمور الاجتماعية والإنسانية وتتم الإساءة له فهذا أمر مرفوض”. وفق “أخبار 24”.
وكان عضو شرف نادي النصر، كشف عن حقيقة التبرع بمبلغ 400 مليون ريال للنادي، موضحًا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” عبر قناة روتانا خليجية: “التبرع بمبلغ 400 مليون ريال غير صحيح”.
دفاعي عن عبدالعزيز بغلف ليس لأنه يدعم نادي النصر
فالإساءت كانت تطوله منذ فترة ليست بقصيرة
لكن أن يكون رجل يحب الخير لوطنه ويقدم كل ما يستطيع في الامور الاجتماعية والانسانية و تتم الإساءة له فهذا امر مرفوض
انظروا للمثال الحي
⬇️⬇️⬇️#قائد_الرؤية_المباركه #كلنا_مع_ابن_الوطن_بغلف
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— عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) October 11, 2020