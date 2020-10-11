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اخبار رياضية > “المريسل” يوضح السبب وراء دفاعه عن عبدالعزيز بغلف
11/10/2020   8:29 م

“المريسل” يوضح السبب وراء دفاعه عن عبدالعزيز بغلف

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كشف الإعلامي الرياضي، عبدالعزيز المريسل، اليوم الأحد، عن السبب وراء دفاعه ومساندته العضو الذهبي لنادي النصر عبدالعزيز بغلف.

وقال “المريسل” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “دفاعي عن عبدالعزيز بغلف ليس لأنه يدعم نادي النصر.. فالإساءات كانت تطوله منذ فترة ليست بقصيرة”.

وتابع “المريسل”: “لكن أن يكون رجل يحب الخير لوطنه ويقدم كل ما يستطيع في الأمور الاجتماعية والإنسانية وتتم الإساءة له فهذا أمر مرفوض”. وفق “أخبار 24”.

وكان عضو شرف نادي النصر، كشف عن حقيقة التبرع بمبلغ 400 مليون ريال للنادي، موضحًا في تصريحات تلفزيونية لبرنامج “كورة” عبر قناة روتانا خليجية: “التبرع بمبلغ 400 مليون ريال غير صحيح”.

“المريسل” يوضح السبب وراء دفاعه عن عبدالعزيز بغلف

اخبار رياضية
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