دافع المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، عبدالله بن زنان، عن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، وذلك بسبب وصف غير لائق تعرض له من مقال صحفي كُتب في إحدى الصحف الرياضية.
وقال “بن زنان” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “للأسف لا يكون هكذا رد الجميل، يظل سلمان لاعبًا مميزًا ويخدم منتخبنا الوطني، وهو عنصر مؤثر في نادي الهلال، تمنيت ألا يتم الضغط على سلمان بهذه الطريقة غير المهنية لتجديد عقده”.
وكان الهلال أجل مفاوضات تجديد العقد مع الفرج بسبب انشغال الفريق الكروي الأول في حسم لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019/2020 بالفترة الماضية.
وفق “أخبار 24”.