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اخبار رياضية > النصر يمنح الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع نجمه الراحل
11/10/2020   8:30 م

النصر يمنح الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع نجمه الراحل

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كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن تفاصيل جديدة بشأن مستقبل نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، والذي بات أحد الأسماء المرشحة لمغادرة النادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومنح مجلس إدارة النصر، وفقًا لصحيفة “الميدان الرياضي” الضوء الأخضر لمسيري الأهلي لفتح باب المفاوضات مع البرازيلي بيتروس، الذي لم يحظَ بثقة فيتوريا بالاستمرار للعام الثالث مع الفريق.

ويستأنف النصر تدريباته تحت قياده المدرب البرتغالي روي فيتوريا، بعد وصوله الرياض مع طاقمه المعاون والطبي، في إطار الاستعداد لانطلاقه الموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر يمنح الأهلي الضوء الأخضر للتعاقد مع نجمه الراحل

اخبار رياضية
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