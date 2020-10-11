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اخبار رياضية > مدافع الهلال يرفض الاتحاد.. والأخير يبحث عن بديل
11/10/2020   8:32 م

مدافع الهلال يرفض الاتحاد.. والأخير يبحث عن بديل

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كشفت تقارير صحفية، عن اعتذار مدافع نادي الهلال،عبد الله الحافظ، عن عدم قبول العرض المقدم من نادي الاتحاد، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت التقارير وفقًا لـ”الاقتصادية”، أن الحافظ أبلغ إدارة الاتحاد، عبر وكيله، بالاعتذار عن رفض العرض المقدم من الاتحاد، في ظل تلقيه عدة عروض أخرى من أجل الحصول على توقيعه.

وبينت أن إدارة الاتحاد جددت مفاوضاتها مع مدافع فريق الكرة بنادي الفيحاء، سامي الخيبري، كخيار وحيد متاح من أجل تحقيق رغبة المدير الفني فابيو البرازيلي فابيو كاريلي، حيث كان الخيبري ثاني خيار للاتحاد بعد الحافظ.

مدافع الهلال يرفض الاتحاد.. والأخير يبحث عن بديل

اخبار رياضية
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