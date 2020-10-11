قانوني يكشف عن تحرك جديد لـ”فيفا” في قضية احتجاج النصر

أكد القانوني الرياضي أحمد الأمير، أن هناك تحركا جديدا من الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية احتجاج النصر ضد فريق بيرسيبوليس الإيراني بسبب تسجيل لاعبين بطريقة غير قانونية.
وكتب الأمير عبر حسابه الرسمي تويتر: “الاتحاد الدولي لكرة القدم يخاطب الاتحاد الإيراني ويطلب مستندات تسجيل لاعبين بيرسيبوليس”.
وأفادت مصادر بأن إدارة نادي النصر استعانت بـ4 محامين دوليين؛ من أجل تولي ملف استئناف قرار رد الاعتراض الذي أصدرته لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بخصوص مباراة نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب. وفق “أخبار 24”.
يُشار إلى أن نادي النصر قدم شكوى رسمية للاتحاد الآسيوي بشأن مشاركة عدد من لاعبي بيرسيبوليس غير المؤهلين، في مباراتهما بنصف نهائي دوري الأبطال إلا أن لجنة الانضباط والأخلاق أصدرت قراراً برد الاعتراض.