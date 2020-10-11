“البكيري” يتحدث عن عودة “رودريغيز” لصفوف “الاتحاد”

تحدث الإعلامي الرياضي، محمد البكيري، عن عودة محترف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الرأس أخضري غاري رودريغيز، والمعار إلى نادي فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال “البكيري”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “شخصيًا أتمنى عودة المحترف غاري.. ولكن ثمة نقاط يجب توضيحها: اللاعب مرتبط مع نادي الاتحاد بعقد 4 سنوات ونصف.. لعب منها نصف موسم”.
وتابع “البكيري”: “انتقل إعارة للنادي التركي لمدة موسمين. مضى منها موسم.. في حال فض الأتراك للعقد وعدم التمسك به، عودته سهله، والعكس صحيح”، مضيفًا: “هذا الأسبوع سيُحدد مصيره”. وفق “أخبار 24”.
وكانت تقارير صحفية، أشارت إلى أن رودريغيز يقترب من العودة إلى صفوف الاتحاد هذا الصيف، خاصة وأن فنربخشة قد أعلن في وقت سابق، عدم رغبته في استكمال عقد الإعارة الموقع بينه وبين الاتحاد، الذي كان يمتد لعامين، وبدأ الموسم الماضي.
شخصيا أتمنى عودة المحترف غاري.. ولكن ثما نقاط يجب توضيحها:
_ اللاعب مرتبط مع نادي #الاتحاد بعقد 4 سنوات ونصف. لعب منها نصف موسم.
_ انتقل إعارة للنادي التركي لمدة موسمين. مضى منها موسم.
_ في حال فض الاتراك للعقد وعدم التمسك به، عودته سهله. والعكس صحيح.
_ هذا الاسبوع سيُحدد مصيره. https://t.co/XSCgYCRWZs
— محمد البكيري (@m_bukairy) October 11, 2020