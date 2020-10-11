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أخبار محلية > بالفيديو.. مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية يسهم في تغطية احتياجات 45 ألف منزل
11/10/2020   10:35 م

بالفيديو.. مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية يسهم في تغطية احتياجات 45 ألف منزل

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أسهم مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية في تغطية التيار الكهربائي لـ45 ألف وحدة سكنية بعد ربط إنتاجه بشركة الكهرباء.

وأوضح أحد مهندسي وزارة الطاقة أن مساحة المشروع الواقع في منطقة الجوف تبلغ 6 كيلومترات مربع، وعدد ألواح الطاقة الشمسية فيه 1.2 مليون لوح.

وأضاف خلال حديثه لقناة الإخبارية اليوم (الأحد) أن الوزارة تعمل على تطوير أكثر من 50 موقعاً للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل النفايات إلى طاقة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن مشروع محطة سكاكا يعد أول مشاريع الطاقة المتجددة والتي تتجه المملكة إلى الاعتماد عليها بنسبة 50% بحلول عام 2030م.

بالفيديو.. مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية يسهم في تغطية احتياجات 45 ألف منزل

أخبار محلية
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