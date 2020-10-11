توسط في وقائع رشاوى.. إيقاف محامٍ 6 أشهر وإحالته للقضاء

أجرت النيابة العامة تحقيقًا مع محامٍ متهم باستغلال عمله في التوسط بوقائع رشاوى.
وطلبت النيابة العامة، بحسب “عكاظ”، إحالة المحامي إلى القضاء لإثبات ما أسند إليه من اتهام وإيقاع العقبة عليه.
ومن جانبها، قررت لجنة تأديب المحامين في وزارة العدل، إيقاف المحامي لمدة 6 أشهر لثبوت مخالفته نظام المحاماة، وذلك عقب سماع أقواله ودفوعه، كما أبلغت الوزارة كافة المحاكم وديوان المظالم والجهات المختصة بالقرار.
وكانت هيئة المحامين قد كشفت عن تلقيها 47 شكوى تتعلق بمحامين، منها 22 شكوى تحت الدراسة، كما أشارت خلال تقرير إحصائي إحالتها 9 من الشكاوى لجهة الاختصاص خلال الربع الثاني من العام الجاري.