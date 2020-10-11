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أخبار محلية > شتائم وتلفظ في فيديو “سناب” يقود ممثلة سعودية إلى المحكمة الجزائية
11/10/2020   10:38 م

شتائم وتلفظ في فيديو “سناب” يقود ممثلة سعودية إلى المحكمة الجزائية

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أدى مقطع “سناب شات” تضمن سبابًا وألفاظًا مسيئة نشرته ممثلة ومطربة سعودية، بها إلى إحدى المحاكم الجزائية، لما تضمنها الفيديو من إهانات لأحد العاملين معها.

وأكدت مصادر، وفق عكاظ، أن خلافًا في العمل بين الجانبين، هو ما دفع الفنانة لوصفه بالحرامي وعبارات مسيئة، الأمر الذي دفع العامل للتقدم بدعوى في الحق الخاص أمام المحكمة، مطالبًا بمعاقبة الفنانة وإسناد ما أسند إليها وتعزيرها على الوجه الشرعي.

وقالت المصادر إن بعض المقربين سعوا لاحتواء النزاع بين الجانبين وإقناع المدعي بالتنازل عن دعواه، خاصة وأن هناك علاقة أسرية تربط بين الطرفين، مطالبين بمهلة من أجل تسوية الخصومة، وذلك بعد عقد المحكمة أول جلسة الأسبوع الماضي.

ومن جانبها، قالت المحامية نوف بن طالب، حسب الصحيفة، إن مقاطع السب والشتم والتلفظ على تطبيقات الجوال تعد من اختصاص المحاكم الجزائية مباشرة دون الرفع للنيابة العامة، كونها من دعاوى الحق الخاص.

وأشارت إلى أن الفنانة السعودية تمتهن الغناء والتمثيل، كما أن لها العديد من المشاركات الفنية الشهيرة، موضحة أنها قدمت عدداً من الألبومات الفنية والأغاني المصورة، وشاركت في برامج تليفزيونية وإذاعية، وشاركت مؤخرًا في برنامج فني شهير.

شتائم وتلفظ في فيديو “سناب” يقود ممثلة سعودية إلى المحكمة الجزائية

أخبار محلية
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