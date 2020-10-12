متحدث “الصحة” يوجّه نصائح خاصة للمتعافين من كورونا

وجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، نصائح مهمة للمتعافين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات كورونا في المملكة، أنه لا يوجد حاجة لإجراء فحص مخبري بعد مرور 3 أيام دون أعراض، مشيرًا إلى أن نسبة قليلة من المتعافين قد تظهر نتائجهم إيجابية، وذلك نتيجة وجود بقايا غير نشطة للفيروس.
وشدد على ضرورة اتباع المتعافين للإجراءات الاحترازية مثل الحفاظ على التباعد الجسدي ولبس الكمامة وتطهير اليدين بصفة مستمرة، مؤكدًا أن التعافي ليس بالضرورة أن يشمل تكوين أجسام مضادة للفيروس، كما أنها قد تكون غير كافية لصده من جديد. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا يمكن معرفة مدة الحماية التي يمكن أن توفرها الأجسام المضادة التي أنتجها الجسم خلال مرحلة التعافي، ولذلك فإن التقيد بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحتهم.
الحمد لله على سلامتك..
إلى كل شخص متعافي من فيروس كورونا الجديد، نصائح مهمة جداً لممارسة حياتك بعد التعافي⬇️
مع تمنياتنا للجميع بتمام الصحة والعافية🤲🏻 pic.twitter.com/786oJe7yIk
— المتحدث الرسمي لوزارة الصحة (@spokesman_moh) October 11, 2020