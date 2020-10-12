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أخبار محلية > بالفيديو.. مدير إدارة الغابات والتشجير: تنظيم جديد قادم يحدد أوقاتاً معينة لرعي “المواشي”
12/10/2020   8:12 ص

بالفيديو.. مدير إدارة الغابات والتشجير: تنظيم جديد قادم يحدد أوقاتاً معينة لرعي “المواشي”

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قال مدير إدارة الغابات والتشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة قتيبة السعدون، إن الوزارة تستعد لتحديد مواقيت مدروسة لتنظيم عملية الرعي على مستوى المملكة.  

وأوضح السعدون خلال لقائه بقناة “الإخبارية”، أن الهدف من ذلك هو ضمان إعطاء النباتات الزمن الكافي كي تنتج بذورها وتنشئ الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تنظيم الرعي لا يعني منعه.  

وأشار إلى أن تنظيم الرعي يعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع، بما يضمن جودة الحياة.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مدير إدارة الغابات والتشجير: تنظيم جديد قادم يحدد أوقاتاً معينة لرعي “المواشي”

أخبار محلية
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