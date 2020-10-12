بالفيديو.. مدير إدارة الغابات والتشجير: تنظيم جديد قادم يحدد أوقاتاً معينة لرعي “المواشي”

قال مدير إدارة الغابات والتشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة قتيبة السعدون، إن الوزارة تستعد لتحديد مواقيت مدروسة لتنظيم عملية الرعي على مستوى المملكة.
وأوضح السعدون خلال لقائه بقناة “الإخبارية”، أن الهدف من ذلك هو ضمان إعطاء النباتات الزمن الكافي كي تنتج بذورها وتنشئ الأجيال القادمة، لافتاً إلى أن تنظيم الرعي لا يعني منعه.
وأشار إلى أن تنظيم الرعي يعمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع، بما يضمن جودة الحياة.
فيديو | مدير إدارة الغابات والتشجير في وزارة البيئة يعلن أن تنظيم الرعي سيكون وفق مواقيت مدروسة تحددها الوزارة#الإخبارية pic.twitter.com/oFY2FKlp9L
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 11, 2020
وفق “أخبار 24”.