بالفيديو.. “العبدالعالي” يُحدد شرطاً لعدم ظهور الموجة الثانية لـ “كورونا” بالمملكة

دعا المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، المواطنين والوافدين إلى التقيد بالبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية؛ لضمان عدم حدوث موجة ثانية لفيروس “كورونا” المُستجد بالمملكة.
وقال العبدالعالي خلال مؤتمر صحفي للوزارة، إن المملكة تشهد حالياً انخفاضاً متواصلاً في أعداد الحالات المُسجلة بالفيروس، مشيراً إلى أن المملكة لا ترغب في المرور بالأضرار التي تنتج عن عودة تسجيل إصابات بصورة أعلى. وفق “أخبار 24”.
ونوه إلى أن سبب ظهور موجة ثانية لكورونا في بعض الدول يعود إلى عودة تلك المجتمعات للأنشطة دون الحذر الكافي، والأخذ بالاحتياطات اللازمة.
فيديو | الموجة الثانية تضرب بعض دول العالم .. تعرف على الأسباب #الإخبارية pic.twitter.com/75YFe1kStn
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) October 11, 2020